Краткий пересказ от РИА ИИ МВД Германии планирует потратить около 10 миллиардов евро до 2029 года на гражданскую оборону в рамках подготовки к возможной войне.

Пакет мер предусматривает закупку не менее 110 тысяч полевых коек и более тысячи специальных транспортных средств, а также создание карты с укрытиями и развертывание медицинских оперативных групп.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт хочет ввести обучение гражданской обороне в школах.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел ФРГ намерено потратить около 10 миллиардов евро до 2029 года на гражданскую оборону в рамках подготовки к возможной войне, сообщает газета Министерство внутренних дел ФРГ намерено потратить около 10 миллиардов евро до 2029 года на гражданскую оборону в рамках подготовки к возможной войне, сообщает газета Bild , ознакомившаяся с основными пунктами пакета мер.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в Германии создаются реальные предпосылки для оперативной перестройки гражданской промышленности на военные рельсы.

"Стране не хватает практически всего, что могло бы защитить граждан… бункеров, коек, передвижных лазаретов, планов гражданской обороны и резервных запасов... Федеральное министерство внутренних дел планирует инвестировать около 10 миллиардов евро в гражданскую оборону к 2029 году", - говорится в материале газеты.

Согласно Bild , пакет мер предусматривает закупку не менее 110 тысяч полевых коек и более тысячи специальных транспортных средств. План также включает модернизацию зданий Федерального агентства технической помощи. Более того, МВД намерено развернуть медицинские оперативные группы федерального уровня более чем в 50 местах по всей Германии для реагирования на предполагаемые чрезвычайные ситуации с большим количеством пострадавших.

Пакет мер также предусматривает создание карты с укрытиями, включая бункеры, защищенные подвалы, шахты метро, туннели и подземные парковки. Предполагается, что карта будет интегрирована в приложение для оповещения населения.

Кроме того, дополнительные три миллиарда евро будут выделены на кадровое и техническое обеспечение Федерального агентства технической помощи и служб ГО.

МВД также планирует ввести единые стандарты обучения для сотрудников экстренных служб, чтобы подготовить их к случаям, связанным с химической, биологической, радиологической и ядерной опасностью, отмечает Bild. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт также хочет ввести обучение гражданской обороне в школах.