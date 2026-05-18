Рейтинг@Mail.ru
Германия планирует потратить десять миллиардов евро на гражданскую оборону - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 18.05.2026
Германия планирует потратить десять миллиардов евро на гражданскую оборону

Bild: МВД Германии планирует потратить 10 млрд евро на гражданскую оборону

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД Германии планирует потратить около 10 миллиардов евро до 2029 года на гражданскую оборону в рамках подготовки к возможной войне.
  • Пакет мер предусматривает закупку не менее 110 тысяч полевых коек и более тысячи специальных транспортных средств, а также создание карты с укрытиями и развертывание медицинских оперативных групп.
  • Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт хочет ввести обучение гражданской обороне в школах.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел ФРГ намерено потратить около 10 миллиардов евро до 2029 года на гражданскую оборону в рамках подготовки к возможной войне, сообщает газета Bild, ознакомившаяся с основными пунктами пакета мер.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в Германии создаются реальные предпосылки для оперативной перестройки гражданской промышленности на военные рельсы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Жители Австрии и Германии интересуются переездом в Россию, заявил генконсул
Вчера, 01:14
"Стране не хватает практически всего, что могло бы защитить граждан… бункеров, коек, передвижных лазаретов, планов гражданской обороны и резервных запасов... Федеральное министерство внутренних дел планирует инвестировать около 10 миллиардов евро в гражданскую оборону к 2029 году", - говорится в материале газеты.
Согласно Bild, пакет мер предусматривает закупку не менее 110 тысяч полевых коек и более тысячи специальных транспортных средств. План также включает модернизацию зданий Федерального агентства технической помощи. Более того, МВД намерено развернуть медицинские оперативные группы федерального уровня более чем в 50 местах по всей Германии для реагирования на предполагаемые чрезвычайные ситуации с большим количеством пострадавших.
Пакет мер также предусматривает создание карты с укрытиями, включая бункеры, защищенные подвалы, шахты метро, туннели и подземные парковки. Предполагается, что карта будет интегрирована в приложение для оповещения населения.
Кроме того, дополнительные три миллиарда евро будут выделены на кадровое и техническое обеспечение Федерального агентства технической помощи и служб ГО.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ узнали, сколько Германия планирует потратить на закупку вооружений
27 октября 2025, 12:35
МВД также планирует ввести единые стандарты обучения для сотрудников экстренных служб, чтобы подготовить их к случаям, связанным с химической, биологической, радиологической и ядерной опасностью, отмечает Bild. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт также хочет ввести обучение гражданской обороне в школах.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Бундесвер - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Премьер Баварии выступил за скорейшее возвращение в ФРГ службы по призыву
26 апреля, 22:07
 
В миреГерманияРоссияЕвропаДмитрий МедведевАлександр ДобриндтBildНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала