Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкая автомобильная промышленность столкнулась со сложностями в поставках чипов из-за включения китайской компании Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie) в санкционный список ЕС.

Потеря поставщика в лице Yangjie стала серьезным ударом для автомобильной промышленности Германии, так как компания компенсировала дефицит поставок, возникший осенью 2025 года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Немецкая автомобильная промышленность столкнулась со сложностями в поставках чипов из-за антироссийских санкций ЕС, в список которых была включена китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie), сообщает газета Немецкая автомобильная промышленность столкнулась со сложностями в поставках чипов из-за антироссийских санкций ЕС, в список которых была включена китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie), сообщает газета Handelsblatt

В апреле ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России внес в санкционный список шесть китайских компаний, в том числе и производящую чипы Yangjie.

« "Для автоиндустрии Германии поставка чипов снова становится более сложной задачей. ЕС принимает меры против китайского производителя микросхем Yangzhou Yangjie Electronic Technology", - говорится в материале.

По словам главы компании Components at Service Доминика Цилльнера, потеря поставщика в лице Yangjie стала еще одним серьезным ударом для автомобильной промышленности. Цилльнер пояснил, что Yangjie компенсировала дефицит поставок, возникший осенью 2025 года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia, который так и не восстановился полностью, сообщает издание.

Глава специализирующейся на электронных компонентах компании Sand & Silicon Нуреддин Седдики рассказал, что его клиенты нервно реагируют на санкции против Yangjie. По словам предпринимателя, некоторым компаниям нужна срочная помощь, чтобы закрыть свои потребности за счет альтернативных поставок. Однако найти замену сложно, поскольку другие производители, конкурировавшие с Yangjie, сами работают на пределе мощностей, сообщает Handelsblatt.

"В ходе переговоров мы слышим, что запасов чипов Nexperia у многих клиентов хватит примерно до июля-октября… Соответственно, многие компании сейчас надеются, что к тому времени ситуация улучшится", - добавил Седдики.

Евросоюз 23 апреля объявил о новом, двадцатом, пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.