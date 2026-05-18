Рейтинг@Mail.ru
Немецкий автопром столкнулся с проблемами из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 18.05.2026
Немецкий автопром столкнулся с проблемами из-за антироссийских санкций

Handelsblatt: у автопрома ФРГ возникли проблемы из-за антироссийских санкций ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая автомобильная промышленность столкнулась со сложностями в поставках чипов из-за включения китайской компании Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie) в санкционный список ЕС.
  • Потеря поставщика в лице Yangjie стала серьезным ударом для автомобильной промышленности Германии, так как компания компенсировала дефицит поставок, возникший осенью 2025 года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Немецкая автомобильная промышленность столкнулась со сложностями в поставках чипов из-за антироссийских санкций ЕС, в список которых была включена китайская компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie), сообщает газета Handelsblatt.
В апреле ЕС в рамках 20-го пакета санкций против России внес в санкционный список шесть китайских компаний, в том числе и производящую чипы Yangjie.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ: власти ФРГ провели кризисное совещание из-за дефицита чипов
23 октября 2025, 05:25
«
"Для автоиндустрии Германии поставка чипов снова становится более сложной задачей. ЕС принимает меры против китайского производителя микросхем Yangzhou Yangjie Electronic Technology", - говорится в материале.
По словам главы компании Components at Service Доминика Цилльнера, потеря поставщика в лице Yangjie стала еще одним серьезным ударом для автомобильной промышленности. Цилльнер пояснил, что Yangjie компенсировала дефицит поставок, возникший осенью 2025 года на фоне кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia, который так и не восстановился полностью, сообщает издание.
Глава специализирующейся на электронных компонентах компании Sand & Silicon Нуреддин Седдики рассказал, что его клиенты нервно реагируют на санкции против Yangjie. По словам предпринимателя, некоторым компаниям нужна срочная помощь, чтобы закрыть свои потребности за счет альтернативных поставок. Однако найти замену сложно, поскольку другие производители, конкурировавшие с Yangjie, сами работают на пределе мощностей, сообщает Handelsblatt.
"В ходе переговоров мы слышим, что запасов чипов Nexperia у многих клиентов хватит примерно до июля-октября… Соответственно, многие компании сейчас надеются, что к тому времени ситуация улучшится", - добавил Седдики.
Автомастерская - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Эксперт назвал новую проблему в поставках автозапчастей из Китая
30 марта, 15:22
Евросоюз 23 апреля объявил о новом, двадцатом, пакете санкций против России, расширив ограничения в энергетическом секторе, включая добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Логотип Volkswagen - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Volkswagen готовит сотрудников к приостановке производства
22 октября 2025, 17:03
 
АвтоРоссияГерманияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииВ миреЧипы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала