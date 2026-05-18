19:27 18.05.2026 (обновлено: 20:17 18.05.2026)
Экс-депутат Гаджиев* получил пожизненный срок за организацию убийства

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания
  • Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* приговорен к пожизненному лишению свободы.
  • Его признали виновным в организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере.
  • Согласно материалам дела, Гаджиев* организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова.
МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию убийства и вымогательство в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Дагестана.
"Верховный суд Республики Дагестан вынес обвинительный приговор бывшему депутату Государственной думы Магомеду Гаджиеву*… Суд признал Магомеда Гаджиева* виновным по статьям "организация убийства, совершенного организованной группой по найму" и "вымогательство в особо крупном размере"… Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Гаджиев*, действуя через посредников, организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова. Вечером 7 июня 2011 года во дворе дома Садикова в Махачкале киллеры расстреляли его и находившегося рядом племянника. От полученных ранений оба скончались на месте.
Также, по версии следствия, Магомед Гаджиев* и его брат, экс-гендиректор Махачкалинского морского порта, бывший депутат парламента Дагестана Ахмед Гаджиев* разработали план по завладению контрольным пакетом акций ЗАО "Судоремонт". Используя служебное и политическое положение, они угрожали расправой фактическому владельцу предприятия и вынудили его переоформить 52% акций на подставных людей. Ущерб от рейдерского захвата превысил 93 миллиона рублей.
Братья скрылись от следствия, покинули страну и объявлены в международный розыск. Ахмед Гаджиев* получил 10 лет лишения свободы со штрафом в 900 тысяч рублей.
В ноябре прошлого года суд в Махачкале удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у Магомеда Гаджиева* и его родных активов на два миллиарда рублей. Решение было принято "с целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны". Активы включают полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, в том числе имеющиеся на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания и помещения.
*Лицо, признанное иноагентом и экстремистом на территории РФ
