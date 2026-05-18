Футболист "Краснодара" Батчи заявил о разочаровании итогами ЧР - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
10:09 18.05.2026
Футболист "Краснодара" Батчи заявил о разочаровании итогами ЧР

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Джон Кордоба и Батчи
Джон Кордоба и Батчи
  • Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи заявил, что команда испытывает небольшое разочарование по итогам чемпионата России по футболу.
  • "Зенит" стал победителем Российской премьер-лиги, а "Краснодар", лидировавший в таблице большую часть сезона, финишировал вторым.
  • Батчи отметил, что команда сделала все возможное для победы и будет продолжать в том же духе.
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник "Краснодара" Жоау Батчи заявил РИА Новости, что команда испытывает небольшое разочарование по итогам чемпионата России по футболу.
В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата страны и в 11-й раз в истории стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). "Краснодар", лидировавший в таблице большую часть сезона, финишировал вторым. В предпоследнем туре "быки" уступили московскому "Динамо" (1:2) и не смогли вернуться на первую позицию.
"В плане эмоций мы, конечно, довольны сегодняшней победой и также довольны тем фактом, что большую часть чемпионата мы находились на первой позиции. В начале сезона, возможно, никто и не предполагал, что мы будем на таких высоких позициях и будем бороться за такие места. Но то, что произошло в матче с "Динамо" и после этого, бывает в футболе, иногда получается выигрывать матчи, иногда нет. Футбол может быть непредсказуемым, и после предпоследнего тура, к сожалению, чемпионство не зависело от нас", - сказал Батчи.
"Мы сделали все, что могли, чтобы выиграть и потенциально получить чемпионство. Конечно, мы немного разочарованы тем, что все вышло именно так. Но опять же, мы сделали свою работу, и мы рады тому, что делали в течение этого сезона. Будем продолжать", - добавил он.
