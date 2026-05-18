"Гениальный ход": во Франции назвали решение России, которое парализует ЕС

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Арбитражного суда Москвы по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear парализует ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это решение суда станет просто параличом для Евросоюза. Так что это очень умный ход России и он усиливает напряженность между европейскими странами", — сказал политик.
"Это гениальный ход (российского лидера. — Прим. ред.) Путина", — добавил Филиппо.
В прошлую пятницу Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.