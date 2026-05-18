"Гениальный ход": во Франции назвали решение России, которое парализует ЕС - РИА Новости, 18.05.2026
05:45 18.05.2026 (обновлено: 11:29 18.05.2026)
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Арбитражного суда Москвы по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear парализует ЕС, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Это решение суда станет просто параличом для Евросоюза. Так что это очень умный ход России и он усиливает напряженность между европейскими странами", — сказал политик.
По его словам, теперь ЕС будет вынужден искать деньги в карманах налогоплательщиков, что значительно снизит поддержку Киева.
"Это гениальный ход (российского лидера. — Прим. ред.) Путина", — добавил Филиппо.
В прошлую пятницу Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
Заявление от Банка России поступило в суд в декабре 2025 года. Регулятор просил взыскать убытки, понесенные из-за действий Euroclear: ЦБ не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
