Французский шахматист получил травму лодыжки на турнире в Румынии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Французский шахматист Алиреза Фирузджа получил травму лодыжки после третьего тура турнира Grand Chess Tour, второй этап которого проходит в Румынии, сообщается в аккаунте пресс-службы турнира.
Отмечается, что 22-летний гроссмейстер смог избежать перелома. Причины получения травмы не уточняются. Сам шахматист после консультаций с командой и организаторами принял решение продолжать участие в турнире в "специальной комнате" по договоренности с соперниками в присутствии арбитра.
Из-за травмы француз пропустил четвертый тур, в котором должен был сыграть против американца Фабиано Каруаны. В пятом раунде Фирузджа проведет партию против претендента на мировую шахматную корону Жавохира Синдарова из Узбекистана.
Этап Grand Chess Tour в Румынии завершится 23 мая. Общий призовой фонд соревнований составляет 475 тысяч долларов.