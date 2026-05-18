Французский шахматист получил травму лодыжки на турнире в Румынии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Французский шахматист Алиреза Фирузджа получил травму лодыжки после третьего тура турнира Grand Chess Tour, второй этап которого проходит в Румынии, сообщается в аккаунте пресс-службы турнира.

Отмечается, что 22-летний гроссмейстер смог избежать перелома. Причины получения травмы не уточняются. Сам шахматист после консультаций с командой и организаторами принял решение продолжать участие в турнире в "специальной комнате" по договоренности с соперниками в присутствии арбитра.