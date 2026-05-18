Французский шахматист получил травму лодыжки на турнире в Румынии - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
17:38 18.05.2026
Французский шахматист получил травму лодыжки на турнире в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский шахматист Алиреза Фирузджа получил травму лодыжки на турнире Grand Chess Tour в Румынии.
  • Гроссмейстер принял решение продолжать участие в турнире в «специальной комнате» по договоренности с соперниками.
  • Из-за травмы Фирузджа пропустил четвертый тур, где должен был сыграть против Фабиано Каруаны.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Французский шахматист Алиреза Фирузджа получил травму лодыжки после третьего тура турнира Grand Chess Tour, второй этап которого проходит в Румынии, сообщается в аккаунте пресс-службы турнира.
Отмечается, что 22-летний гроссмейстер смог избежать перелома. Причины получения травмы не уточняются. Сам шахматист после консультаций с командой и организаторами принял решение продолжать участие в турнире в "специальной комнате" по договоренности с соперниками в присутствии арбитра.
Из-за травмы француз пропустил четвертый тур, в котором должен был сыграть против американца Фабиано Каруаны. В пятом раунде Фирузджа проведет партию против претендента на мировую шахматную корону Жавохира Синдарова из Узбекистана.
Этап Grand Chess Tour в Румынии завершится 23 мая. Общий призовой фонд соревнований составляет 475 тысяч долларов.
