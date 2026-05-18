"Лучшая команда в мире": Фетисов обрадовался допуску российских гимнастов

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Решение исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустить российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном справедливо и логично, поскольку они являются сильнейшими в мире, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
В воскресенье исполком World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
"Это очень позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России. И можно порадоваться за гимнастов, потому что они большие труженики. Сегодня это лучшая команда в мире - и мальчики, и девочки. Я поздравляю всех с таким хорошим и справедливым решением", - сказал Фетисов.
Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Первыми соревнованиями для россиян после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии (29-31 мая).