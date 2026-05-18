Рейтинг@Mail.ru
"Лучшая команда в мире": Фетисов обрадовался допуску российских гимнастов - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 18.05.2026
"Лучшая команда в мире": Фетисов обрадовался допуску российских гимнастов

Фетисов назвал решение допустить гимнастов из России логичным и справедливым

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком World Gymnastics допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
  • Фетисов назвал это решение справедливым и логичным, поскольку они являются сильнейшими в мире.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Решение исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустить российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном справедливо и логично, поскольку они являются сильнейшими в мире, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
В воскресенье исполком World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
"Это очень позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России. И можно порадоваться за гимнастов, потому что они большие труженики. Сегодня это лучшая команда в мире - и мальчики, и девочки. Я поздравляю всех с таким хорошим и справедливым решением", - сказал Фетисов.
Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Первыми соревнованиями для россиян после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии (29-31 мая).
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Дегтярев оценил допуск российских гимнастов до соревнований с флагом
Вчера, 09:56
 
СпортРоссияБолгарияВячеслав ФетисовГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала