Зоопсихолог рассказала, как вести себя с животными на контактной ферме

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Животные на контактной ферме не навредят человеку, если разговаривать с ними уверенно, не пугать их и кормить с открытой ладони, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

Зоопсихолог предупредила, что после каждого взаимодействия с животным стоит обрабатывать руки антисептиком, чтобы уменьшить риск инфекций и заражения паразитами. Она добавила, что в случае укуса чаще всего достаточно просто промыть и обработать рану.