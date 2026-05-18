Зоопсихолог рассказала, как вести себя с животными на контактной ферме

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Животные на контактной ферме не навредят человеку, если разговаривать с ними уверенно, не пугать их и кормить с открытой ладони, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.
"С лошадьми нужно разговаривать спокойно и уверенно. Перед тем как подойти, обязательно окликните животное по имени, так как внезапное появление может его напугать. Нельзя подходить к лошади сзади, иначе она может лягнуть, не увидев вас. Угощать ее требуется с раскрытой ладони: если держать лакомство в пальцах, она может прикусить их зубами", - сказала Капустина информационному порталу РИАМО.
Зоопсихолог предупредила, что после каждого взаимодействия с животным стоит обрабатывать руки антисептиком, чтобы уменьшить риск инфекций и заражения паразитами. Она добавила, что в случае укуса чаще всего достаточно просто промыть и обработать рану.