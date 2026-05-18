Рейтинг@Mail.ru
Зоопсихолог рассказала, как вести себя с животными на контактной ферме - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 18.05.2026 (обновлено: 15:25 19.05.2026)
Зоопсихолог рассказала, как вести себя с животными на контактной ферме

Капустина: с животными на контактной ферме надо говорить уверенно и не пугать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКамерунская коза в контактном зоопарке
Камерунская коза в контактном зоопарке - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Камерунская коза в контактном зоопарке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Животные на контактной ферме не навредят человеку, если разговаривать с ними уверенно, не пугать их и кормить с открытой ладони, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.
  • С лошадьми нужно разговаривать спокойно и уверенно, подходить к ним спереди и окликать по имени, а угощать с раскрытой ладони.
  • После взаимодействия с животными необходимо обрабатывать руки антисептиком, а в случае укуса — промыть и обработать рану.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Животные на контактной ферме не навредят человеку, если разговаривать с ними уверенно, не пугать их и кормить с открытой ладони, рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.
"С лошадьми нужно разговаривать спокойно и уверенно. Перед тем как подойти, обязательно окликните животное по имени, так как внезапное появление может его напугать. Нельзя подходить к лошади сзади, иначе она может лягнуть, не увидев вас. Угощать ее требуется с раскрытой ладони: если держать лакомство в пальцах, она может прикусить их зубами", - сказала Капустина информационному порталу РИАМО.
Зоопсихолог предупредила, что после каждого взаимодействия с животным стоит обрабатывать руки антисептиком, чтобы уменьшить риск инфекций и заражения паразитами. Она добавила, что в случае укуса чаще всего достаточно просто промыть и обработать рану.
Кинопарк Москино - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Открой Москву заново: куда сходить тем, кто уже был в Кремле и Третьяковке
22 апреля, 08:00
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала