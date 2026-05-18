09:07 18.05.2026 (обновлено: 09:48 18.05.2026)
Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном.
  • Это решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.
Это решение приняли накануне по итогам заседания в Шарм-эль-Шейхе.
"Оно распространяется на <...> спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику", — сообщается на сайте ФГР.
Первыми соревнованиями для российских атлетов после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии.
В марте 2022-го Международная федерация гимнастики отстранила россиян и белорусов от турниров под своей эгидой из-за конфликта на Украине. Позднее организация смягчила санкции, разрешив спортсменам двух стран выступать в нейтральном статусе.
