Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.

Это решение приняли накануне по итогам заседания в Шарм-эль-Шейхе.

"Оно распространяется на <...> спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику", — сообщается на сайте ФГР.

Первыми соревнованиями для российских атлетов после допуска с национальной символикой станут этапы Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии.