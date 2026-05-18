Лавров назвал критерии отбора участников "Евровидения" сатанинскими*

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия "не потянет" текущие "сатанинские* критерии для участников конкурса "Евровидения" , заявил МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Я не слышал, что кто-то в этой организации под названием "Евровидение" недавно комментировал что-либо, связанное с Россией… Я хочу сразу сказать - мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников "Евровидения" и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма*. Не потянем мы, честное слово", - сказал он в ходе пресс-конференции в понедельник.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В ночь на воскресенье победителем конкурса впервые стала Болгария - по общему результату жюри стран и зрителей первое место заняла болгарская певица Dara с песней Bangaranga.
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов
