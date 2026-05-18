СМИ рассказали, что мешает ЕС выбрать переговорщика с Россией

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Неспособность европейцев договориться между собой мешает выбрать переговорщика для потенциальных контактов с Россией, пишет европейское издание Politico.
"Самым большим препятствием для выбора переговорщика является <…> неспособность европейцев договориться между собой", — говорится в публикации.
Говоря о возможных кандидатах на эту роль, газета отмечает, что это может быть представитель страны, не входящей в Евросоюз, например министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или даже его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.
Президент Владимир Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, признался, что лично для него предпочтительней был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.