Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию арбитражного суда Москвы - РИА Новости, 18.05.2026
22:28 18.05.2026
Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию арбитражного суда Москвы

Euroclear: активы ЦБ останутся заблокированными, несмотря на решение суда

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert — Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
  • Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию арбитражного суда Москвы и будет обжаловать решение суда.
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что не признает юрисдикцию арбитражного суда Москвы, который ранее по иску Банка России взыскал с него 200 миллиардов евро, говорится в заявлении депозитария.
"Такие иски не признаются правом ЕС, и Euroclear не признает юрисдикцию суда. Euroclear обжалует решение суда", - говорится в документе.
В депозитарии также утверждают, что "решение суда не затрагивает деятельность и финансовое положение Euroclear".
На прошлой неделе арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
В реакции на это решение банк подчеркнул, что будет оспаривать вердикт и что активы Центрального банка России, размещенные в Euroclear Bank, остаются заблокированными в соответствии с международными санкциями.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года - Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
