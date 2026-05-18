18:25 18.05.2026
Пиотровский прокомментировал инцидент с посетителем на троне в Эрмитаже

© Кадр видео из соцсетейПосетитель сел на трон в Георгиевском зале в Эрмитаже
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон, при себе у него был японский нож-танто.
  • Михаил Пиотровский назвал инцидент с троном в Государственном Эрмитаже актом вооруженного вандализма.
  • Пиотровский считает, что осквернение музейного пространства преступно и приносит музеям ущерб, требующий жесткого реагирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Инцидент с троном в Государственном Эрмитаже является актом вооруженного вандализма, а осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул и не порвана ткань, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Главк Росгвардии по Северо-Западному округу в воскресенье сообщал, что посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и попытался оказать сопротивление вызванным росгвардейцам, он был задержан. Как уточнял Эрмитаж, посетитель, который спрятал в обуви японский нож-танто, на троне зачитывал текст.
"Разорившийся житель пригорода, воспользовавшись днем бесплатного посещения Эрмитажа, просочился в Георгиевский зал, прорвался к императорскому трону и, сидя на нем, стал выкрикивать список своих обид на судей и суды… Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного", - сказал Пиотровский журналистам.
По оценке гендиректора Эрмитажа, во всем мире популярность музеев делает их "любимым местом для скандального самовыражения различных сил и персонажей". Как отметил Пиотровский, эта "заразная тенденция" несет огромную опасность и приносит музеям "конкретный ущерб, требующий жесткого реагирования".
"Всякое вульгарное прикосновение приносит материальный и моральный ущерб экспонатам, оскорбляя и пороча священную миссию музея. Оно подобно святотатству и является оскорблением чувств всех, кому дорога история и культура. Осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул или не порвана ткань", - считает Пиотровский.
Он назвал вандализм "сознательным препятствием исполнения функций важнейшей культурной институции", которое наносит не только экономический, но и моральный ущерб работникам и посетителям музея, а также всему обществу.
Михаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
