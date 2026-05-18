© Кадр видео из соцсетей Посетитель сел на трон в Георгиевском зале в Эрмитаже

Пиотровский прокомментировал инцидент с посетителем на троне в Эрмитаже

Краткий пересказ от РИА ИИ Посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон, при себе у него был японский нож-танто.

Михаил Пиотровский назвал инцидент с троном в Государственном Эрмитаже актом вооруженного вандализма.

Пиотровский считает, что осквернение музейного пространства преступно и приносит музеям ущерб, требующий жесткого реагирования.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Инцидент с троном в Государственном Эрмитаже является актом вооруженного вандализма, а осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул и не порвана ткань, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главк Росгвардии по Северо-Западному округу в воскресенье сообщал, что посетитель Государственного Эрмитажа в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Мужчина агрессивно отреагировал на замечание смотрительницы музея и попытался оказать сопротивление вызванным росгвардейцам, он был задержан. Как уточнял Эрмитаж, посетитель, который спрятал в обуви японский нож-танто, на троне зачитывал текст.

« "Разорившийся житель пригорода, воспользовавшись днем бесплатного посещения Эрмитажа, просочился в Георгиевский зал, прорвался к императорскому трону и, сидя на нем, стал выкрикивать список своих обид на судей и суды… Мы имеем дело с явным актом вандализма, причем вооруженного", - сказал Пиотровский журналистам.

По оценке гендиректора Эрмитажа, во всем мире популярность музеев делает их "любимым местом для скандального самовыражения различных сил и персонажей". Как отметил Пиотровский, эта "заразная тенденция" несет огромную опасность и приносит музеям "конкретный ущерб, требующий жесткого реагирования".

« "Всякое вульгарное прикосновение приносит материальный и моральный ущерб экспонатам, оскорбляя и пороча священную миссию музея. Оно подобно святотатству и является оскорблением чувств всех, кому дорога история и культура. Осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул или не порвана ткань", - считает Пиотровский.