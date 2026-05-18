В Эрмитаже представили масштабную выставку, посвященную Екатерине I.

"Сегодня мы отдаем, по сути, дань женщине, которая больше 20 лет находилась рядом с императором. Она, по сути, была его помощницей в делах и продолжательницей дел Петра Великого. Хотя правила она недолго, всего два года, но нужно заметить, что это первая легитимная российская императрица на троне", - сказал журналистам куратор выставки, заведующий сектором "Зимний дворец Петра I" отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Сергей Нилов.

"Здесь можно увидеть действительно впервые уникальные произведения прикладного искусства. Это и рисунки 1717 года, выполненные голландским мастером буквально с натуры Петра и Екатерины... И, конечно, на выставке мы постарались рассказать именно о женщине, которая, по сути, создавала тот самый домашний уют с одной стороны, а с другой стороны была боевой подругой... Она всегда была тем самым тылом, на который Петр мог всегда рассчитывать", - отметил Нилов.