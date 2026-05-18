Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эрмитаже представили масштабную выставку, посвященную Екатерине I.
- Экспозиция в Николаевском зале выстроена по хронологическому принципу и включает более 450 предметов, значительная часть которых впервые показывается широкой публике.
- Выставка продлится до 27 сентября.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Масштабный проект, приуроченный к 300-летию правления Екатерины I, представили в Государственном Эрмитаже.
Выставка показывает деятельность Екатерины | в период ее царствования (1725-1727), когда были продолжены и частично завершены начинания ее супруга - императора Петра Великого. В это время была открыта Академия наук, учрежден орден Святого Александра Невского, продолжено строительство резиденций, проведена реформа монетного дела.
© РИА НовостиВыставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
1 из 2
© РИА НовостиВыставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
2 из 2
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
1 из 2
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
2 из 2
"Здесь мы рассказываем о фигуре Екатерины - непростой фигуре, о которой есть много историй, рассказов и стереотипов... Она продолжала дело Петра. Екатерина правила всего два года, но она до этого была рядом с Петром... Выставка очень важная и, как всегда в Эрмитаже, сложная", - сказал на церемонии открытия выставки "Екатерина I" генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Экспозиция в Николаевском зале выстроена по хронологическому принципу и проходит через основные жизненные этапы Екатерины Алексеевны, урожденной Марты Скавронской: плен при взятии русскими войсками Мариенбурга в 1702 году, Прутский поход 1711 года, свадьбу с Петром I в 1712 году, коронацию в Москве 7 мая 1724 года, смерть и погребение императора в Санкт-Петербурге в 1725 году и два последних года жизни, когда Екатерина была единоличной правительницей России. Отдельный раздел экспозиции посвящен пригородным резиденциям, где жила первая императрица.
"Сегодня мы отдаем, по сути, дань женщине, которая больше 20 лет находилась рядом с императором. Она, по сути, была его помощницей в делах и продолжательницей дел Петра Великого. Хотя правила она недолго, всего два года, но нужно заметить, что это первая легитимная российская императрица на троне", - сказал журналистам куратор выставки, заведующий сектором "Зимний дворец Петра I" отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Сергей Нилов.
В составе экспозиции более 450 предметов, значительная часть которых впервые показывается широкой публике.
© РИА НовостиВыставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
1 из 2
© РИА НовостиВыставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
2 из 2
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
1 из 2
Выставка, посвященная 300-летию правления Екатерины I, в Николаевском зале Зимнего дворца
2 из 2
Посетители увидят знаковые предметы: гравюры петровского времени, костюмы, ювелирные изделия, шпалеры, монеты и ордена, живописные портреты членов императорской семьи и их ближайшего окружения. Ради участия в выставке впервые покинула фондохранилище Эрмитажа в Старой Деревне Большая коронационная карета, которую Петр Великий заказал в Париже для церемонии коронации своей супруги.
"Здесь можно увидеть действительно впервые уникальные произведения прикладного искусства. Это и рисунки 1717 года, выполненные голландским мастером буквально с натуры Петра и Екатерины... И, конечно, на выставке мы постарались рассказать именно о женщине, которая, по сути, создавала тот самый домашний уют с одной стороны, а с другой стороны была боевой подругой... Она всегда была тем самым тылом, на который Петр мог всегда рассчитывать", - отметил Нилов.
Выставка "Екатерина I" в Николаевском зале Зимнего дворца начнет работу для посетителей 19 мая и продлится до 27 сентября 2026 года. Выставка организована Государственным Эрмитажем при участии Музеев Московского Кремля, Российской национальной библиотеки, Института истории РАН и Центрального военно-морского музея.
Эрмитаж обновил уникальную экспозицию итальянской живописи
3 февраля, 14:38