Ермаку оставили госохрану, заявил депутат Рады

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вышедший в понедельник из СИЗО экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак продолжает пользоваться госохраной даже после увольнения с должности и предъявления ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.