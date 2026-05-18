Ермаку оставили госохрану, заявил депутат Рады
15:49 18.05.2026
Ермаку оставили госохрану, заявил депутат Рады

Депутат Рады Железняк: Ермак продолжает пользоваться госохраной

Андрей Ермак
18.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог.
  • Андрею Ермаку, несмотря на увольнение с должности и предъявление обвинения, оставили госохрану.
  • Всех охранников Ермака перевели в спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вышедший в понедельник из СИЗО экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак продолжает пользоваться госохраной даже после увольнения с должности и предъявления ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник украинский телеканал "5" сообщил, что Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
"Мы идентифицировали всех охранников Ермака, встречавших его сегодня из СИЗО. Это все его охрана еще со времен работы в ОП (в офисе Зеленского – ред.). Не знаю, работает это на защиту от тайных темных сил или нет, но точно за наши налоги", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Как утверждает депутат, всех охранников Ермака сразу после увольнения чиновника из офиса Зеленского перевели в спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
