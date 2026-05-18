Рейтинг@Mail.ru
На Западе жестко высказались после выхода Ермака из СИЗО - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 18.05.2026
На Западе жестко высказались после выхода Ермака из СИЗО

Экс-премьер Польши Миллер сравнил дело Ермака с гангстерским фильмом

© REUTERS / Alina SmutkoАндрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер сравнил дело бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с гангстерским фильмом.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дело бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака напоминает фильм про гангстеров, считает экс-премьер Польши Лешек Миллер.
"Обычный гражданин, укравший велосипед, получает наручники и полицейский надзор. Человек из высших эшелонов власти, подозреваемый в отмывании миллионов, получает счет к оплате. Немного похоже на выселение из пятизвездочного отеля: "Спасибо за пребывание в нашем заведении, вот ваш счет". Вся эта история также напоминает гангстерский фильм: роскошные поместья под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Его время уходит? Киев атаковали с неожиданного направления
Вчера, 08:00
По словам Миллера, Украина "годами заверяла Запад в якобы прозрачности институтов", однако в реальности все оказалось совсем по-другому.
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, посетовал, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Владимира Зеленского в полном объеме еще в пятницу, но их не успели перевести на счет ВАКС.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
На Западе узнали, до чего Ермак довел Зеленского
Вчера, 07:12
 
В миреКиевУкраинаПольшаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийЛешек МиллерСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала