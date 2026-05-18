Европа испытает сложности с энергией в летний период, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские страны испытают проблемы с энергоресурсами из-за долгого закрытия Ормузского пролива, ограничения поставок сжиженного газа из России и пропуска периода межсезонья, считает экономист Игорь Юшков.

По мнению Юшкова, европейцы ограничили импорт сжиженного газа из России и не сделали ничего для восстановления поставок по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» или газопроводу «Ямал – Европа».

Экономист считает, что недостаток топлива в летний сезон будет ощущаться сильнее из-за начала автомобильного сезона и сезона кондиционирования.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Европейские страны испытают проблемы с энергоресурсами из-за долгого закрытия Ормузского пролива, ограничения поставок сжиженного газа из России и пропуска периода межсезонья, считает экономист Игорь Юшков.

"Помимо дефицита предложения на газовых рынках, вызванного "выпадением" поставок катарского СПГ, европейцы сами создали себе ряд проблем. Так, они ограничили импорт сжиженного газа из России с апреля 2026 года по краткосрочным контрактам, не сделали ничего для того, чтобы восстановить поставки по уцелевшей нитке "Северного потока – 2" или газопроводу "Ямал – Европа", - сказал Юшков деловой газете ВЗГЛЯД

Экономист пояснил, что на данный момент темпы закачки ресурсов в подземные хранилища невелики.

"По всей видимости, в Европе ожидают, что Ормузский пролив откроется, тогда "придет" катарский СПГ и цены упадут. Но это очень опрометчиво, потому что европейцы фактически пропустили период межсезонья, впереди – сезон кондиционирования", - предположил Юшков.

Он отметил, что недостаток топлива в летний сезон будет ощущаться сильнее также и из-за начала автомобильного сезона.

Эксперт считает некорректным сравнивать расходы газа в летний и зимний сезон, поскольку для отопления и кондиционирования используются разные виды энергии.