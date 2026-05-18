Юрист разъяснил права студентов при сдаче госэкзамена
05:24 18.05.2026 (обновлено: 10:54 18.05.2026)
Юрист разъяснил права студентов при сдаче госэкзамена

© Depositphotos.com / Monkey Business Images — Студент во время сдачи экзаменов
Студент во время сдачи экзаменов. Архивное фото
  • Студенты имеют право на полную информацию о порядке проведения государственного экзамена, уважительное отношение со стороны экзаменационной комиссии, а также на апелляцию и пересдачу.
  • Вуз обязан заранее ознакомить студентов с программой, вопросами, критериями оценки и правилами подачи апелляции.
  • Особые условия предусмотрены для студентов с ограниченными возможностями: им могут увеличить время экзамена, предоставить ассистента или специальные технические средства.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Студенты при сдаче государственного экзамена имеют право на полную информацию о порядке его проведения, уважительное отношение со стороны экзаменационной комиссии, а также на апелляцию и пересдачу, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Он пояснил, что вуз обязан заранее ознакомить студентов с программой, вопросами, критериями оценки и правилами подачи апелляции. Также комиссия должна оценивать только уровень знаний - личные симпатии, конфликты или политические взгляды недопустимы, заметил Курбаков.
Юрист добавил, что особые условия предусмотрены для студентов с ограниченными возможностями: им могут увеличить время экзамена, предоставить ассистента или специальные технические средства.
"Студент имеет право на уважительное отношение со стороны членов государственной экзаменационной комиссии. На практике нередко встречаются случаи грубого обращения, унижения достоинства обучающихся, провокационных вопросов или демонстративного давления со стороны преподавателей. Подобные действия являются недопустимыми", - сказал Курбаков.
Кроме того, при нарушении процедуры проведения экзамена или необъективной оценке студент вправе подать апелляцию. Также возможна пересдача при неудовлетворительном результате или неявке по уважительной причине, заключил юрист.
