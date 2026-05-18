Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил о росте экспорта российских цифровых программ - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 18.05.2026 (обновлено: 11:22 18.05.2026)
Мишустин сообщил о росте экспорта российских цифровых программ

Экспорт российских цифровых программ вырос на 15 процентов впервые с 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспорт российских цифровых программ и услуг, связанных с созданием программного обеспечения, вырос на 15% впервые с 2022 года, сообщил Мишустин.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Экспорт российских цифровых программ и услуг, связанных с созданием программного обеспечения, вырос на 15% впервые с 2022 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Выступая на пленарной сессии, Мишустин сообщил, что крупные российские компании все чаще выбирают отечественные ИТ-продукты и сервисы для внедрения на предприятиях.
"Есть интерес к нашим цифровым программным продуктам и услугам, связанным с созданием софта, и за рубежом. Впервые с 2022 года, по данным Банка России, их экспорт вырос на 15%", - сказал Мишустин.
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Мишустин рассказал, сколько человек работают в IT-индустрии
11:16
 
ЭкономикаРоссияНижний НовгородМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала