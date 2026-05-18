Мишустин сообщил о росте экспорта российских цифровых программ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Экспорт российских цифровых программ и услуг, связанных с созданием программного обеспечения, вырос на 15% впервые с 2022 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Есть интерес к нашим цифровым программным продуктам и услугам, связанным с созданием софта, и за рубежом. Впервые с 2022 года, по данным Банка России, их экспорт вырос на 15%", - сказал Мишустин.