Россия и КНР выстроили устойчивую систему взаимной торговли, заявил Ушаков

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от влияния третьих стран и негативных тенденций на глобальных рынках, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в национальных валютах - рублях и юанях.