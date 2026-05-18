Россия и КНР выстроили устойчивую систему взаимной торговли, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от влияния третьих стран и негативных тенденций на глобальных рынках, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что практически все российско-китайские экспортно-импортные операции выполняются в национальных валютах - рублях и юанях.
"То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от влияния третьих стран и негативных каких-то тенденций на глобальных рынках", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
Российский лидер по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.