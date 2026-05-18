Ефимов: в строительстве станций метро Москвы задействованы 12 щитов

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На данный момент 12 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) строят две новые и продлевают две действующие линии метрополитена Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с открытия. Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов при продлении двух существующих и создании двух новых линий метро", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Что касается строительства новых веток, по словам заммэра, десятиметровые комплексы "Мария" и "Лилия" прокладывают тоннели будущего Рублево-Архангельского радиуса. Всего в возведении линии задействованы четыре ТПМК. Работы с использованием еще трех шестиметровых щитов ведутся на перегонах Бирюлевской ветки метрополитена, уточнил замглавы города.

Пяти оставшимся из 12 ТПМК нашли применение при продлении функционирующих линий. Так, два шестиметровых комплекса ведут проходку между действующей станцией "Щелковская" и перспективной "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метрополитена, дополнил Ефимов. Три других щита, как он отметил, используют при втором этапе строительства Троицкой ветки: один ТПМК приступил к созданию тоннелей между станциями "Ватутинки" и "Кедровая", еще два прокладывают перегон между станциями "Новомосковская" и "Сосенки".

Как уточнили в "Мосинжпроекте", в стадии активного строительства сегодня находится 21 станция столичной подземки на трех действующих и двух перспективных линиях. Так, восемь станций возводят на Рублево-Архангельской ветке и еще пять – на Бирюлевской. На Троицком радиусе в рамках второго этапа появятся шесть станций, а также по одной на Арбатско-Покровской – "Гольяново" – и кольцевой – "Достоевская" – линиях, добавили в столичном градкомплексе.