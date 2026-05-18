Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в строительстве станций метро Москвы задействованы 12 щитов - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 18.05.2026 (обновлено: 12:10 18.05.2026)
Ефимов: в строительстве станций метро Москвы задействованы 12 щитов

Ефимов: тоннели метро Москвы сегодня прокладывают 12 щитов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На данный момент 12 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) строят две новые и продлевают две действующие линии метрополитена Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с открытия. Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов при продлении двух существующих и создании двух новых линий метро", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Что касается строительства новых веток, по словам заммэра, десятиметровые комплексы "Мария" и "Лилия" прокладывают тоннели будущего Рублево-Архангельского радиуса. Всего в возведении линии задействованы четыре ТПМК. Работы с использованием еще трех шестиметровых щитов ведутся на перегонах Бирюлевской ветки метрополитена, уточнил замглавы города.
Пяти оставшимся из 12 ТПМК нашли применение при продлении функционирующих линий. Так, два шестиметровых комплекса ведут проходку между действующей станцией "Щелковская" и перспективной "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метрополитена, дополнил Ефимов. Три других щита, как он отметил, используют при втором этапе строительства Троицкой ветки: один ТПМК приступил к созданию тоннелей между станциями "Ватутинки" и "Кедровая", еще два прокладывают перегон между станциями "Новомосковская" и "Сосенки".
Как уточнили в "Мосинжпроекте", в стадии активного строительства сегодня находится 21 станция столичной подземки на трех действующих и двух перспективных линиях. Так, восемь станций возводят на Рублево-Архангельской ветке и еще пять – на Бирюлевской. На Троицком радиусе в рамках второго этапа появятся шесть станций, а также по одной на Арбатско-Покровской – "Гольяново" – и кольцевой – "Достоевская" – линиях, добавили в столичном градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение нарастить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Ефимов: готовность участка набережной "Западный Порт" превышает 85%
15 мая, 16:52
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала