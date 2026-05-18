18:20 18.05.2026 (обновлено: 18:22 18.05.2026)
Посольство просит россиян не посещать людные места в ДР Конго из-за Эболы

© REUTERS / Victoire MukengeПациент с эболой
Пациент с эболой. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Демократической Республике Конго рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей из-за эболы.
  • Посольство призывает россиян соблюдать правила личной гигиены и другие меры предосторожности, а также незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посольство России в Демократической Республике Конго рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ.
"Настоятельно рекомендуем нашим гражданам и соотечественникам соблюдать правила личной гигиены, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать другие меры предосторожности", - сказали в посольстве.
"Также призываем россиян незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, по круглосуточному телефону "экстренной связи", - добавили там.
Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола
РоссияДемократическая Республика Конголихорадка ЭболаЗдоровье
 
 
