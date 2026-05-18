Посольство просит россиян не посещать людные места в ДР Конго из-за Эболы

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посольство России в Демократической Республике Конго рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ.

"Настоятельно рекомендуем нашим гражданам и соотечественникам соблюдать правила личной гигиены, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать другие меры предосторожности", - сказали в посольстве.