Посольство просит россиян не посещать людные места в ДР Конго из-за Эболы

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посольство России в Демократической Республике Конго рекомендует россиянам не посещать места массового скопления людей, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ.
"Настоятельно рекомендуем нашим гражданам и соотечественникам соблюдать правила личной гигиены, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать другие меры предосторожности", - сказали в посольстве.
"Также призываем россиян незамедлительно обращаться в диппредставительство в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, по круглосуточному телефону "экстренной связи", - добавили там.