Шестеро американцев могли заразиться Эболой в ДР Конго, сообщили СМИ
10:25 18.05.2026
Шестеро американцев могли заразиться Эболой в ДР Конго, сообщили СМИ

CBS: не менее шести американцев могли заразиться Эболой в ДР Конго

© REUTERS / Victoire Mukenge — Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго
© REUTERS / Victoire Mukenge
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
  • По меньшей мере шестеро американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Демократической Республике Конго, передает CBS News.
  • У одного из них появились симптомы заболевания, трое подверглись высокому риску заражения.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере шестеро американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Демократической Республике Конго, сообщает CBS News со ссылкой на источники в международных гуманитарных организациях.
"По меньшей мере шесть американцев подверглись воздействию вируса Эбола в Демократической Республике Конго... Однако пока неясно, был ли кто-то из них инфицирован", - говорится в публикации.
По данным источников телеканала, трое американцев подверглись высокому риску заражения, а у одного из них появились симптомы заболевания.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы оперативно выявлять и сдерживать потенциальные угрозы для общественного здоровья. Также уточняется, что риск заражения для американского населения остается низким.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По данным ВОЗ, число погибших в результате вспышки вируса уже превысило 80 человек.
