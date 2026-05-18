Шестеро американцев могли заразиться Эболой в ДР Конго, сообщили СМИ

- По меньшей мере шестеро американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Демократической Республике Конго, передает CBS News.
- У одного из них появились симптомы заболевания, трое подверглись высокому риску заражения.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере шестеро американцев могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в Демократической Республике Конго, сообщает CBS News со ссылкой на источники в международных гуманитарных организациях.
"По меньшей мере шесть американцев подверглись воздействию вируса Эбола в Демократической Республике Конго... Однако пока неясно, был ли кто-то из них инфицирован", - говорится в публикации.
По данным источников телеканала, трое американцев подверглись высокому риску заражения, а у одного из них появились симптомы заболевания.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы оперативно выявлять и сдерживать потенциальные угрозы для общественного здоровья. Также уточняется, что риск заражения для американского населения остается низким.
