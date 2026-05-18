Как жили дворяне во времена Российской империи

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Из русской литературы мы знаем, что дворяне роскошно обедали, проводили время на балах или за игрой в карты. Раскрывали классики и другие подробности жизни элиты. "Долгами жил его отец", — Из русской литературы мы знаем, что дворяне роскошно обедали, проводили время на балах или за игрой в карты. Раскрывали классики и другие подробности жизни элиты. "Долгами жил его отец", — писал Пушкин.

Почему же дворянам приходилось жить в кредит?

Обладатели пассивного дохода

Дворянское сословие, каким мы его представляем, возникло при Петре I. Сперва люди, которые получали привилегии и земли, обязаны были отслужить в армии или при дворе.

В 1762 году вышел манифест "О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству", он дал возможность выбирать: работать на государя или жить только на средства от поместий.

Многие дворяне оказались обладателями пассивного дохода. Они оплачивали расходы из средств, которые приносили земли, точнее, крестьяне, которые им принадлежали и работали на земельных участках. Ситуация изменилась только после 1861-го, когда отменили крепостное право.

"Мундиры мои были бедны"

Не все выходцы из высшего дворянства жили в достатке. Среди мелкопоместного дворянства было много таких, кого можно назвать деклассированными элементами.

Князья Белосельские, возводившие свою родословную к Рюриковичам, были в личном услужении, а не менее знатные князья Вяземские служили деревенскими дьячками. Часто офицеры даже гвардейских полков для организации своего быта вынуждены были объединяться в артели.

Как видим, русское дворянство в своей массе отнюдь не было богатым. Более того, на протяжении XIX века доходы его падали.

Занимали огромные деньги

Жить на широкую ногу помогали кредиты. Помещики занимали весьма солидные суммы под залог своих имений. Но это чаще всего были не инвестиции в развитие сельскохозяйственного производства и уж точно не деньги на улучшение жизни крепостных.

Кредиты оплачивали поездки за границу, содержание городских особняков, балы и азартные игры. Долги постоянно росли. Информация об этом сохранилась в приходно-расходных книгах, которые вели дворяне.

Нужно особо отметить, что в те времена знания об основах экономики получить было негде, ни о какой финансовой грамотности не было и речи, поэтому нередко учились на своих ошибках.

Отдать долг — дело чести

Долги были обычно двух типов. Первый, когда должны были банкам, обычно в Российской империи они были государственными. Держава не особо церемонилась с беспечными должниками, иногда имущество могли и пустить с молотка.

Был и второй тип долгов — частные. Одалживать дворянин мог только у людей своего круга. Очень часто занимали деньги у своих же родственников. Это могли быть родители, дети, кузены, племянники и даже жены. Такие долги, конечно, тоже нужно было отдавать, но в последнюю очередь, после выплаты государственных.

Следует подчеркнуть ту важную роль во взаимоотношениях дворян с банками и частными кредиторами, которую играло понятие чести. Игнорируя его, можно было оказаться в обществе себе подобных изгоем, а этого дворяне боялись больше, чем нищеты и долговой тюрьмы.