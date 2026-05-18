Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержались 16 поездов.

Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Шестнадцать пассажирских поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

"На время до 8,5 часа задержаны 16 поездов", — говорится в заявлении.

