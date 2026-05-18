Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержались 16 поездов
07:36 18.05.2026 (обновлено: 09:31 18.05.2026)
Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержались 16 поездов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост через Керченский пролив
Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задержались 16 поездов.
  • Пассажирам, ожидающим более четырех часов, предоставили воду и питание.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Шестнадцать пассажирских поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.
"На время до 8,5 часа задержаны 16 поездов", — говорится в заявлении.
Пассажирам, ожидающим более четырех часов, предоставили воду и питание.
Движение по Крымскому мосту закрыли в 21:02 мск в воскресенье и возобновили спустя 10,5 часа. Причины не назывались.
Проезд по Крымскому мосту ожидают 350 автомобилей
ПроисшествияСеверо-Кавказская железная дорогаРеспублика Крым
 
 
