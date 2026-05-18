В Москве две 15-летние девочки на электросамокате столкнулись с автомобилем

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Две 15-летние девочки на одном электросамокате, пересекая дорогу на красный сигнал светофора, столкнулись с автомобилем на юго-востоке Москвы, их госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
"На улице Белореченская произошло столкновение автомобиля и электросамоката. По предварительным данным, две 15-летние девочки, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что девочек госпитализировали.
Установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.