Правительство продлило запрет на вывоз лома драгоценных металлов
09:29 18.05.2026
Правительство продлило запрет на вывоз лома драгоценных металлов

В России продлили запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов на полгода

© РИА Новости / Илья Наймушин
Металлург высыпает в тигель гранулированное серебро высшей пробы
Металлург высыпает в тигель гранулированное серебро высшей пробы. Архивное фото
  • Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий еще на полгода — до 30 ноября 2026 года.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство России продлило временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также содержащих их электротехнических и электронных изделий, еще на полгода - до 30 ноября, сообщила пресс-служба кабмина.
"Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен еще на шесть месяцев – с 1 июня по 30 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что ограничения распространяются в том числе на отходы и лом металлов, плакированных драгоценными металлами, а также на лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.
"Как и прежде, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту", - отметили в кабмине.
Ограничения были введены с 2022 года и ранее действовали до 31 мая текущего года. Такие меры позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий, считают в кабмине.
