Российские актеры-долгожители, которые продолжают работать в кино и театрах

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Звание "ветеран сцены" они давно переросли, став живыми легендами отечественной культуры. Несмотря на почтенный возраст, эти артисты продолжают учить многостраничные тексты и собирать полные залы. Кто из кумиров советского экрана до сих пор в строю и какие неизвестные факты скрывают их биографии?

Леонид Каневский (86 лет)

Дата рождения: 2 мая 1939-го

Отец Леонида работал технологом на конфетной фабрике, поэтому в доме всегда было полно сладостей. Из-за этого мальчик сильно поправился и очень стеснялся своего веса. Решение принял кардинальное — тайком от родителей записался в секцию вольной борьбы.

Спорт помог: Леонид Семенович не только похудел, но и обрел уверенную осанку и мужественность, которые потом так полюбили советские зрители.

Ольга Волкова (87 лет)

Дата рождения: 15 апреля 1939-го

В детстве Ольга росла настоящей хулиганкой. Воспитывалась вместе с братьями и вместо девчачьих игр лихо дралась во дворе, каталась на трамвайных подножках и даже втихаря покуривала папиросы.

При этом юная ленинградка страстно мечтала стать археологом, чтобы ездить в научные экспедиции на раскопки. Ее дедушка был известным театральным деятелем, сцена буквально притянула девочку.

Александр Збруев (88 лет)

Дата рождения: 31 марта 1938-го

За привычной зрителям брутальностью и ролями экранных хулиганов скрывается совсем другой Збруев — человек с тонкой и нежной душой. Более 65 лет он преданно служит театру "Ленком", и все это время втайне от коллег и зрителей создавал удивительные картины.

Свои работы Александр Викторович скромно называл "безобразиями" и никому не показывал. О его тайном хобби публика узнала совсем недавно — друзья буквально упросили актера организовать его первую персональную выставку живописи.

Юрий Назаров (88 лет)

Дата рождения: 5 мая 1937-го

Любовь к искусству Юрию Владимировичу передалась от отца, инженера электростанции, неожиданно ставшего солистом оперного театра. Сам актер обладает ярким талантом: он виртуозно играет на гитаре и поет.

Один из главных рекордсменов отечественного кино (на его счету более 300 ролей) поражает и своей эрудицией: Назаров без посторонней помощи выучил польский язык с единственной целью — читать и понимать в оригинале произведения любимых авторов.

Светлана Немоляева (89 лет)

Дата рождения: 18 апреля 1937-го

В молодости Светлана Владимировна страдала от сильнейшей близорукости. Контактных линз тогда еще не было, а сниматься в очках не разрешали режиссеры. В результате на съемочных площадках легендарных фильмов "Служебный роман" и "Гараж" актриса ориентировалась буквально на ощупь.

Сделать операцию и наконец увидеть мир во всех красках актриса решилась только в зрелом возрасте.

Олег Басилашвили (91 год)

Дата рождения: 26 сентября 1934-го

Во время съемок фильма "Вокзал для двоих" актеру пришлось около месяца прожить в настоящей воспитательной колонии для несовершеннолетних в Икше. Чтобы наладить контакт, Басилашвили начал делиться с заключенными пайком и подолгу разговаривать.

В итоге лед растаял. Один из осужденных даже стал неофициальным консультантом актера по поведению в тюрьме, а взамен попросил упомянуть его в картине.

© РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в медиабанк Народный артист СССР Олег Басилашвили на XI церемонии вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда" в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге

Алиса Фрейндлих (91 год)

Дата рождения: 8 декабря 1934-го

Алиса Бруновна обладает абсолютным музыкальным слухом и сильным оперным меццо-сопрано. В молодости она всерьез выбирала между театром и консерваторией, отец-актер отговорил ее от музыки.

Актриса очень много лет была заядлой курильщицей. Актриса закурила в 36 лет из-за тяжелого стресса после смерти мамы. Роли лишь усугубили привычку.

Татьяна Пилецкая (97 лет)

Дата рождения: 2 июля 1928-го

Прапрабабушка Татьяны Львовны — Луиза Графемус-Кессених, — была знаменитой женщиной-офицером, которая в рядах прусских уланов воевала против Наполеона и потеряла в бою руку.

Крестным отцом Пилецкой стал великий художник Кузьма Петров-Водкин. Он настоял, чтобы родители отдали девочку в балетное училище. С его же подачи она вошла в историю мирового искусства: Петров-Водкин написал с нее знаменитую картину "Девочка с куклой".