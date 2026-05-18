В ДНР за сутки сбили шесть украинских дронов

ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Шесть украинских БПЛА ВСУ сбили в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в штабе обороны республики.
"За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп шесть дронов противника", - говорится в сообщении Telegram-канала штаба.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за прошедшую неделю системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами предотвращены 38 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
