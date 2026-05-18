Ушаков рассказал о составе российской делегации в ходе визита Путина в КНР

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, бизнесмен Олег Дерипаска и другие представители крупного бизнеса будут в российской делегации в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Как рассказал Ушаков, российская делегация будет весьма представительной.
Леонид Михельсон - совладелец и председатель правления крупнейшего независимого производителя газа в России, компании "Новатэк". Эдуард Давыдов возглавляет созданный в 2021 году холдинг "Росхим", объединяющий ряд крупных предприятий химической промышленности РФ. Бизнесмен Геннадий Тимченко является совладельцем "Новатэка" и крупнейшей нефтегазохимической компании России ПАО "Сибур Холдинг".
Сечин, Миллер, Тимченко, Гурьев, Михельсон и Дерипаска входили в российскую делегацию и в предыдущий визит Путина в Китай, который состоялся в начале сентября прошлого года.
Также в Поднебесную вновь поедут, в частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, председатель ВЭБа Игорь Шувалов, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, председатели правления Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин.