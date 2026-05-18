Ушаков рассказал о составе российской делегации в ходе визита Путина в КНР

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, бизнесмен Олег Дерипаска и другие представители крупного бизнеса будут в российской делегации в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.