КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Делегация Кубани принимает участие в Российско-Китайском ЭКСПО, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Юбилейная 10-я выставка проходит с 17 по 21 мая в городе Харбине провинции Хэйлунцзян в КНР. Делегацию от региона возглавил вице-губернатор Александр Руппель.

"Делегация Краснодарского края принимает участие в Российско-Китайском ЭКСПО. Программой делегации Краснодарского края предусмотрена встреча с заместителем представителя народного правительства провинции Хэйлунцзян, возложение цветов к памятнику советским солдатам, выезд на китайские предприятия и переговоры с китайскими партнерами на стендах ЭКСПО", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что Краснодарский край на протяжении многих лет поддерживает прочные связи по линии побратимства с рядом китайских городов.

"В этом году исполняется 25 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией", - подчеркнул Руппель.

По его словам, делегация Кубани на встрече с руководством провинции Хэйлунцзян обсудит процесс перехода отношений на межрегиональный уровень, а также реализации совместных проектов.