Дегтярев оценил допуск российских гимнастов до соревнований с флагом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что создание единой Федерации гимнастики России (ФГР) и избрание Олега Белозерова на пост президента организации придали импульс возвращению российских атлетов под национальным флагом и с государственным гимном.
В воскресенье исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
"Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти организаций, объединив спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Минспорт России поддержал это решение. Одной из целей этой интеграции было приведение системы управления гимнастическими видами в соответствие с международными стандартами, по аналогии с WG. Возглавил федерацию один из крупнейших топ-менеджеров страны, глава РЖД Олег Белозеров. Все это позволило резко активизировать международные связи с WG, придало импульс возвращению наших атлетов в гимнастическую семью", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации борьбы (UWW), дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMMAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций", - добавил Дегтярев.