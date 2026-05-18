Дегтярев оценил допуск российских гимнастов до соревнований с флагом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что создание единой Федерации гимнастики России (ФГР) и избрание Олега Белозерова на пост президента организации придали импульс возвращению российских атлетов под национальным флагом и с государственным гимном.

"Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации борьбы (UWW), дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMMAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций", - добавил Дегтярев.