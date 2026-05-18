Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев оценил допуск российских гимнастов до соревнований с флагом - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 18.05.2026
Дегтярев оценил допуск российских гимнастов до соревнований с флагом

Дегтярев: создание ФГР придало импульс возвращению российских гимнастов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что создание единой Федерации гимнастики России (ФГР) и избрание Олега Белозерова на пост президента организации придали импульс возвращению российских атлетов под национальным флагом и с государственным гимном.
  • Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
  • Российские атлеты уже допущены к соревнованиям более чем в 20 международных федерациях, включая борьбу, дзюдо, самбо, тхэквондо и другие виды спорта.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что создание единой Федерации гимнастики России (ФГР) и избрание Олега Белозерова на пост президента организации придали импульс возвращению российских атлетов под национальным флагом и с государственным гимном.
В воскресенье исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
"Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти организаций, объединив спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Минспорт России поддержал это решение. Одной из целей этой интеграции было приведение системы управления гимнастическими видами в соответствие с международными стандартами, по аналогии с WG. Возглавил федерацию один из крупнейших топ-менеджеров страны, глава РЖД Олег Белозеров. Все это позволило резко активизировать международные связи с WG, придало импульс возвращению наших атлетов в гимнастическую семью", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации борьбы (UWW), дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMMAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжелой атлетики (IWF), фехтования (FIE), керлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций", - добавил Дегтярев.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Дегтярев рассказал, когда сломается дискриминационная система против России
19 марта, 23:14
 
СпортРоссияМихаил ДегтяревОлег БелозеровОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала