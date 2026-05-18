В Дагестане объявили три выходных дня в честь Курбан-байрама - РИА Новости, 18.05.2026
16:39 18.05.2026
В Дагестане объявили три выходных дня в честь Курбан-байрама

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВерующие на празднике Курбан-байрам у мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани
Верующие на празднике Курбан-байрам у мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Дагестана объявило 27, 28 и 29 мая нерабочими днями.
  • Нерабочие дни введены в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.
  • Постановление принято по обращению централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан».
МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Правительство Дагестана объявило 27, 28 и 29 мая (среда, четверг и пятница) нерабочими днями по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам, следует из постановления премьер-министра республики Магомеда Рамазанова.
«

"По обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 27, 28 и 29 мая 2026 года нерабочим праздничным днем", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Курбан-байрам – ежегодный праздник жертвоприношения, один из главных праздников в мусульманской культуре. Курбан-байрам традиционно отмечают спустя 70 дней после другого важного для мусульман торжества — Ураза-байрама.
Республика ДагестанМагомед Рамазанов (Дагестан)
 
 
