В Дагестане объявили три выходных дня в честь Курбан-байрама

МАХАЧКАЛА, 18 мая - РИА Новости. Правительство Дагестана объявило 27, 28 и 29 мая (среда, четверг и пятница) нерабочими днями по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам, следует из постановления премьер-министра республики Магомеда Рамазанова.
"По обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 27, 28 и 29 мая 2026 года нерабочим праздничным днем", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.
Курбан-байрам – ежегодный праздник жертвоприношения, один из главных праздников в мусульманской культуре. Курбан-байрам традиционно отмечают спустя 70 дней после другого важного для мусульман торжества — Ураза-байрама.
