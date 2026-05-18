Проект главы Чувашии "Шаг к здоровью" продолжит работу в 2026 году

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Запущенный в 2025 году проект "Шаг к здоровью", инициированный главой Чувашии Олегом Николаевым, продолжит работу в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Об этом стало известно по итогам встречи главы республики с главами медицинских учреждений.

"Шаг к здоровью" направлен на повышение доступности профилактической медицины для жителей всех муниципалитетов. Основная задача — сделать профилактическое обследование доступным каждому, независимо от места проживания и размера населенного пункта. Медицинские бригады работают в передвижных пунктах здоровья, оказывая помощь на месте.

"Формат проекта "Шаг к здоровью" в 2025 году показал свою действенность, последовательность и эффективность. В прошлом году мы встретились с двумя тысячами специалистов отрасли и подвели итоги, а сегодня, опираясь на эти итоги и запросы людей, наша задача — доработать подходы, обогатить проект и сделать его еще более полезным для жителей республики", – приводит пресс-служба слова Николаева.

Он добавил, что "Шаг к здоровью" привел медицину к людям — к месту их проживания.

"Самое главное — работать для людей, помогать им быть здоровыми, уверенными и продуктивными, и на этом будем строить дальнейшую работу. Проект был эффективно реализован совместно с коллегами из федеральных медицинских центров, которые активно включились в работу", – сказал Николаев.

По словам зампредседателя кабинета министров Чувашии Владимира Степанова, в прошлом году свыше 69 тысяч человек смогли пройти обследование в привычной для себя обстановке, не посещая медицинские учреждения. Почти 30% из них получили направления на дополнительные обследования по итогам первичного осмотра. У 1,5 тысячи человек выявили сложные заболевания, включая ранние стадии онкологии.

Депутат Госдумы от "Единой России" Алла Салаева заявила, что независимо от формата встреч люди до сих пор завершают разговор вопросом: "А будет ли снова работать проект "Шаг к здоровью?". Депутат отметила удобство площадок "Шага к здоровью" и предложила использовать их также как точки сбора предложений в Народную программу "Единой России".

В этом году по просьбам жителей Чувашии в проект будут включены выездные бригады "Детский доктор", а также "Кардиопоезд". Детский поезд — это выезды в муниципалитеты педиатрических специалистов, а кардиопоезд — выезд республиканских специалистов. Особое внимание будет уделено жителям удаленных территорий.

В свою очередь, министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова рассказала, что в этом году в рамках проекта "Шаг к здоровью" будет проконсультировано порядка 73 тысяч человек, запланировано 440 выездов пунктов здоровья к жителям республики, еще 18 – непосредственно на предприятия. Кроме того, запланировано 46 выездов кардиопоезда и детского поезда. Всего более 500 выездов.

"Дорогие жители Чувашии! Приглашаю вас воспользоваться этой возможностью. Это отличный шанс проявить заботу о себе: проверить здоровье, получить ценные рекомендации. Приходите семьями. Берегите себя и близких", – сказал Николаев.