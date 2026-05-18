В Ивановской области арестовали обвиняемого в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 18.05.2026
16:17 18.05.2026
В Ивановской области арестовали обвиняемого в убийстве 30-летней давности

Автомобиль Следственного комитета России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивановской области арестовали 58-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном в 1996 году.
  • Обвиняемый 30 лет скрывался от правоохранительных органов и не был документирован паспортом России.
  • Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
БРЯНСК, 18 мая – РИА Новости. Полиция задержала в Ивановской области 58-летнего мужчину, который в 1996 году был обвинен в убийстве и 30 лет скрывался от правоохранительных органов, он арестован, сообщают региональные УМВД и пресс-служба судов общей юрисдикции.
"Сотрудниками управления уголовного розыска задержан гражданин, подозреваемый в совершении убийства... На протяжении трех десятков лет он скрывался от правоохранительных органов", - рассказали ивановские полицейские на своей странице в соцсети "Вконтакте".
По данным пресс-службы суда, следствие считает, что в январе 1996 года обвиняемый в одном из жилых домов города Иваново поссорился с мужчиной и избил его, нанеся не менее 66 ударов неустановленным предметом, что привело к гибели потерпевшего. Подозреваемому предъявили обвинение, но в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.
Как пояснили РИА Новости в правоохранительных органах, обвинение мужчине предъявили заочно, уже после того, как он скрылся, как и избирали меру пресечения.
"С марта 1996 года он находился в розыске, регистрации на территории Российской Федерации не имел и более 30 лет не был документирован паспортом РФ", - уточнила пресс-служба суда на платформе "Макс".
По данным полиции, в мае оперативники получили информацию, что обвиняемый находится в городе Кохма, после чего его задержали. Как рассказали в УМВД, мужчина сначала попытался выдать себя за другого человека и представился не своим именем, но вскоре полицейским удалось достоверно установить его личность.
"Постановлением Советского районного суда Иваново… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца… в отношении 58-летнего мужчины, уроженца Иваново", - добавили в пресс-службе суда.
В региональном СУСК рассказали на платформе "Макс", что следователи и криминалисты для сбора доказательств по уголовному делу провели генетическую экспертизу, а также допросили ключевого свидетеля убийства, который дал показания о причастности к преступлению 58-летнего мужчины.
