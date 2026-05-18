Археолог Бутягин назвал обвинение со стороны Украины абсурдом

- Археолог Александр Бутягин назвал абсурдным обвинение украинской стороны в разрушении древнего городища Мирмекий в восточном Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Вернувшийся в Россию после освобождения из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин назвал абсурдным обвинение украинской стороны в якобы разрушении древнего городища Мирмекий в восточном Крыму.
"Это (обвинение украинской стороны - ред.) особенно выглядело абсурдно, потому что я готов разбиться в лепешку, защищая этот памятник (древнее городище Мирмекий - ред.) - разрушение его невозможно", - сказал Бутягин в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, польская сторона действовала по украинскому ордеру Интерпола.
"Они исключительно рассматривали вопрос экстрадиции, а украинская сторона предъявляла мне разрушение памятника культурного наследия с целью поиска движимого имущества для личного обогащения", - рассказал археолог.
После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.
