Бутягин спрогнозировал новые археологические открытия в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бутягин заявил, что в восточной части Крыма еще будут сделаны новые археологические открытия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Новые археологические открытия еще будут сделаны в восточной части Крыма, заявил российский историк и археолог Александр Бутягин.
«
"Керченский полуостров является половиной Боспорского царства, если говорить об античности. Несмотря на то, что уже столетия здесь работают ученые, еще огромные неисследованные территории, целые памятники. Я думаю, что здесь еще будут сделаны значительные открытия целыми поколениями ученых", - сказал Бутягин в эфире телеканала "Крым 24".
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Бутягина освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Петербург 1 мая.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация о том, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь археологической комиссии Эрмитажа.