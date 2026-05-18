Саратовский губернатор урежет зарплату министрам за недоработки

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Роман Бусаргин объявил дисциплинарные взыскания за невыполнение ключевых показателей четверым министрам правительства Саратовской области, им также грозит урезание зарплаты, сообщила пресс-служба главы региона.

В частности, за недостижение целевых ориентиров по средней зарплате в отраслях будут наказаны министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, министр цифрового развития и связи Владимир Старков и министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

"Повышение зарплат - одна из ваших приоритетных задач и, пожалуй, один из главных запросов от жителей. Говорили об этом неоднократно. И на сегодняшний день эту работу в вашем исполнении сложно назвать удовлетворительной. В связи с этим последуют определенные решения в виде дисциплинарных взысканий, а в некоторых случаях и в виде понижения зарплаты", - приводит пресс-служба губернатора слова Бусаргина в своем канале на платформе "Макс".