Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина выступает на церемонии открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина выступает на церемонии открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине

Сеть продаж от бренда "Сделано в России" в Китае превысила 300 точек

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число точек продажи российской продукции под брендом "Сделано в России" в Китае превысило на сегодняшний день 300 единиц, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине.

Фестиваль-ярмарка открылась в понедельник на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. РЭЦ сформировал экспозицию, в рамках которой представляют свои товары более 100 российских производителей агропрома, косметики, товаров народного потребления, ювелирной продукции.

"Число точек продажи российской продукции под брендом "Сделано в России" в Китае превысило 300", - заявила Никишина, чьи слова приводятся в сообщении РЭЦ.

Торговые точки, включая физические магазины и площадки на крупных китайских маркетплейсах, работают в десяти провинциях КНР.

Никишина также сообщила, что в первые месяцы 2026 года стоимостной объем экспорта в рамках программы "Сделано в России" вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо традиционной агропромышленной продукции на китайский рынок активно выходят промтовары, косметика и туристические сервисы, добавила глава РЭЦ.

Для защиты продукции от контрафакта РЭЦ совместно с китайскими контролирующими органами выстраивает механизмы сертификации. Этот вопрос планируется обсудить на уровне провинций в Харбине и на государственном уровне в Пекине, указывается в сообщении.

Фестиваль "Сделано в России" проходит в Харбине параллельно с X Российско-китайским Экспо с 17 по 21 мая.

РЭЦ реализует программу продвижения национального бренда "Сделано в России", утвержденную правительством РФ в 2025 году, цель которой - повышение узнаваемости отечественных товаров на мировых рынках через символ птицы в цветах российского флага. Партнерами фестиваля выступили Московский экспортный центр и Росэксимбанк. Информационный партнер - "Спутник-Информ".