Сеть продаж от бренда "Сделано в России" в Китае превысила 300 точек - РИА Новости, 18.05.2026
14:01 18.05.2026
Сеть продаж товаров под брендом "Сделано в России" в Китае превысила 300 точек

Сеть продаж товаров под брендом "Сделано в России" в Китае превысила 300 точек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина выступает на церемонии открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине
Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина выступает на церемонии открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число точек продажи российской продукции под брендом "Сделано в России" в Китае превысило на сегодняшний день 300 единиц, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на полях фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине.
Фестиваль-ярмарка открылась в понедельник на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. РЭЦ сформировал экспозицию, в рамках которой представляют свои товары более 100 российских производителей агропрома, косметики, товаров народного потребления, ювелирной продукции.
"Число точек продажи российской продукции под брендом "Сделано в России" в Китае превысило 300", - заявила Никишина, чьи слова приводятся в сообщении РЭЦ.
Торговые точки, включая физические магазины и площадки на крупных китайских маркетплейсах, работают в десяти провинциях КНР.
Никишина также сообщила, что в первые месяцы 2026 года стоимостной объем экспорта в рамках программы "Сделано в России" вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Помимо традиционной агропромышленной продукции на китайский рынок активно выходят промтовары, косметика и туристические сервисы, добавила глава РЭЦ.
Для защиты продукции от контрафакта РЭЦ совместно с китайскими контролирующими органами выстраивает механизмы сертификации. Этот вопрос планируется обсудить на уровне провинций в Харбине и на государственном уровне в Пекине, указывается в сообщении.
Фестиваль "Сделано в России" проходит в Харбине параллельно с X Российско-китайским Экспо с 17 по 21 мая.
РЭЦ реализует программу продвижения национального бренда "Сделано в России", утвержденную правительством РФ в 2025 году, цель которой - повышение узнаваемости отечественных товаров на мировых рынках через символ птицы в цветах российского флага. Партнерами фестиваля выступили Московский экспортный центр и Росэксимбанк. Информационный партнер - "Спутник-Информ".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
КитайХарбинРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника Никишина
 
 
