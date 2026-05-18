Над Воронежской областью за ночь сбили шесть БПЛА.

ВОРОНЕЖ, 18 мая - РИА Новости. Шесть украинских БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил глава региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
22 июня 2022, 17:18