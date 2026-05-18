В Белоруссии началась тренировка воинских частей применения ЯО

МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики в понедельник.

Отмечается, что цель тренировки - совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.