В Белоруссии началась тренировка воинских частей применения ЯО

МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики в понедельник.
"Сегодня, в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что цель тренировки - совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.