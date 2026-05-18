Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии началась тренировка воинских частей применения ЯО - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 18.05.2026 (обновлено: 10:56 18.05.2026)
В Белоруссии началась тренировка воинских частей применения ЯО

В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ЯО

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
  • Тренировка проводится под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь.
МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики в понедельник.
"Сегодня, в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что цель тренировки - совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Белорусских военных продолжат точечно "готовить к войне", заявил Лукашенко
12 мая, 13:49
 
БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала