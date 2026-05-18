Минобороны Белоруссии рассказало о тренировке воинских частей ЯО

МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Начавшаяся в Белоруссии тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия плановая, не направлена против третьих стран, сообщила пресс-служба минобороны республики в понедельник.

В сообщении подчеркивается, что главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии. "Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств", - добавили в МО Белоруссии.