Минобороны Белоруссии рассказало о тренировке воинских частей ЯО
11:05 18.05.2026
Минобороны Белоруссии рассказало о тренировке воинских частей ЯО

В Белоруссии назвали тренировку воинских частей ядерного оружия плановой

Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 18 мая - РИА Новости. Начавшаяся в Белоруссии тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия плановая, не направлена против третьих стран, сообщила пресс-служба минобороны республики в понедельник.
Ранее в понедельник в пресс-службе сообщили, что в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В частности, в ходе тренировки военных во взаимодействии с российской стороной отработают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению
"Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В сообщении подчеркивается, что главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии. "Основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств", - добавили в МО Белоруссии.
