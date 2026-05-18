10:58 18.05.2026 (обновлено: 11:46 18.05.2026)
В Белоруссии начались совместные с Россией ядерные учения

В Белоруссии совместно с Россией отработают доставку ядерных боеприпасов

Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
  • Во время тренировки будут отработаны вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
  • Учения проводятся во взаимодействии с российской стороной.
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. В Белоруссии в ходе тренировки военных во взаимодействии с российской стороной отработают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению, сообщила пресс-служба минобороны республики в понедельник.
Ранее в понедельник в пресс-службе сообщили, что в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
"Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
