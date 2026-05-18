В Белоруссии начались совместные с Россией ядерные учения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
- Во время тренировки будут отработаны вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.
- Учения проводятся во взаимодействии с российской стороной.
МИНСК, 18 мая – РИА Новости. В Белоруссии в ходе тренировки военных во взаимодействии с российской стороной отработают вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению, сообщила пресс-служба минобороны республики в понедельник.
Ранее в понедельник в пресс-службе сообщили, что в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов, в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.
"Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО "Орешником"
13 марта, 14:26