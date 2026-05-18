Специалист по питанию предупредила о вреде яичных белков

Краткий пересказ от РИА ИИ Ежедневное обилие яичных белков в рационе может оказывать негативное влияние на работу почек.

Яичный белок считается эталонным, так как он практически полностью усваивается и содержит все необходимые аминокислоты.

Желток не вреден и также богат различными витаминами.

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Ежедневное обилие белков яиц в рационе может оказывать негативное влияние на работу почек, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

"Есть, например, спортсмены, которые едят много белков, выбрасывая желтки. Но в отдельных случаях такое обилие полноценного белка может оказывать дополнительную нагрузку на почки. И этим делом увлекаться нельзя, если есть заболевания почек", — отметила собеседница.