Трехкратного чемпиона мира по хоккею Зарипова внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Трехкратный чемпион мира по хоккею и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов внесен в базу сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Зарипова внесены в базу "Миротворца" 17 мая. Ему вменяется поддержка специальной военной операции, участие в мероприятиях в поддержку российской армии, а также покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.