СМИ: Белый дом считает предложение Ирана по урегулированию недостаточным

Как утверждают источники Axios, новое предложение Ирана, переданное Вашингтону через Пакистан, лишь незначительно отличается от предыдущей версии. По информации издания, Иран заявил о готовности отказаться от получения ядерного оружия, однако не стал брать на себя конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся запасов.