СМИ: Белый дом считает предложение Ирана по урегулированию недостаточным - РИА Новости, 18.05.2026
18:13 18.05.2026 (обновлено: 18:37 18.05.2026)
Axios: Белый дом считает предложение Ирана по урегулированию недостаточным

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
  • Белый дом считает новое предложение Ирана по урегулированию недостаточным для заключения соглашения, сообщает Axios.
  • Новая версия лишь незначительно отличается от предыдущей.
  • Тегеран заявил о готовности отказаться от получения ядерного оружия, однако не стал брать на себя конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся запасов.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Белый дом считает новое предложение Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке недостаточным для заключения соглашения с США, утверждает издание Axios со ссылкой на источники.
"Иран представил обновленное предложение по соглашению о прекращении войны, однако Белый дом считает, что оно не содержит существенных улучшений и недостаточно для заключения сделки, сообщили Axios высокопоставленный представитель США и осведомленный источник", - говорится в публикации.
Как утверждают источники Axios, новое предложение Ирана, переданное Вашингтону через Пакистан, лишь незначительно отличается от предыдущей версии. По информации издания, Иран заявил о готовности отказаться от получения ядерного оружия, однако не стал брать на себя конкретных обязательств по приостановке обогащения урана или передаче уже имеющихся запасов.
"Нам нужен реальный, серьезный и предметный разговор (по ядерной программе - ред.). Если этого не произойдет, мы будем разговаривать с помощью бомб", - приводит Axios слова высокопоставленного американского чиновника.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
