В небе над Айдахо на авиашоу столкнулись два военных истребителя США

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Авиашоу Gunfighter Skies на авиабазе Маунтин-Хоум в Айдахо 17 мая 2026-го продемонстрировало зрителям эффектное зрелище. Правда, не то, которое планировалось. Два истребителя из демонстрационной команды ВМС США сцепились друг с другом в воздухе и рухнули на землю одним пылающим клубком.
Парадокс: самолеты, напичканные электроникой, не справились с простой задачей — не столкнуться друг с другом. Как вышло, что новейшая техника Пентагона уступила в воздухе базовым законам физики?
Авиабаза с плачевной историей
Подобные мероприятия для Пентагона — вопрос престижа, масштабный инструмент рекрутинга и демонстрации военной мощи налогоплательщикам. Шоу Gunfighter Skies на базе Маунтин-Хоум ждали: это были первые открытые полеты в данной локации за последние восемь лет.
Предыдущее состоялось в 2018-м и закончилось трагедией: пилот параплана Дэн Бьюкенен погиб во время посадки. Еще раньше, в 2003-м, на этой же взлетно-посадочной полосе рухнул истребитель F-16 элитной пилотажной команды Thunderbirds. Тогда пилот успел увести неуправляемую машину от трибун и катапультировался буквально за секунду до удара о землю.
Как бы то ни было, катастроф на авиашоу в США становится меньше. Если раньше на таких мероприятиях гибли в среднем два человека в год, то за последнее десятилетие показатель снизился — ближе к одному. В 2024 и 2025 годах обошлось без смертельных инцидентов, а последний случай гибели гражданского зрителя фиксировали в далеком 1952-м. Отрасль работает над безопасностью — около 200 шоу ежегодно, жесткие стандарты, но авиабаза в Айдахо в очередной раз подтвердила свой непростой статус.
Что такое EA-18G Growler
В роли эффектного гвоздя программы выступили самолеты, которые Пентагон обычно прячет от чужих глаз. Это не обычный истребитель, а специализированная машина для электронной войны — вариант двухместного F/A-18F Super Hornet, заточенный под одну задачу: находить вражеские радары, системы связи и ПВО, а затем глушить их мощными помехами.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана
На кончиках крыльев у него не ракеты, как у обычных истребителей, а широкополосные приемники. Под фюзеляжем — контейнеры AN/ALQ-99 с глушилками. Внутреннюю пушку вырезали, чтобы освободить место для электроники и систем охлаждения. Экипаж — два человека. Один из пилотов отслеживает излучатели, включает помехи.
Самолет стоит около 67 миллионов долларов за штуку. Его задача — делать противника слепым и глухим.
Хронология крушения
Инцидент произошел в 12:10 по местному времени, примерно в трех километрах к северо-западу от базы. На кадрах очевидцев зафиксирован момент, когда пара самолетов из Growler Demo Team выполняла очередной синхронный маневр.
В процессе перестроения второй самолет, летевший чуть выше, догнал первого и на полной скорости врезался носом прямо в хвост. Из-за жесткого контакта машины мгновенно сцепились, задрали носы вверх, потеряли скорость и сорвались в спаренный штопор.
Законы аэродинамики не оставили пилотам времени на исправление ситуации: за доли секунды экипажи решили покинуть падающие истребители. Четыре купола раскрылись почти одновременно, а сцепленные корпуса самолетов рухнули в поле и взорвались, подняв огромный столб черного дыма.
Катапультирование пилотов американских истребителей во время столкновения
По горячим следам авиабазу сразу закрыли на локдаун, авиашоу на следующий день отменили. Официальная причина катастрофы пока остается неизвестной. Представитель командования ВМС США Амелия Умаям ограничилась кратким заявлением: "Причина аварии находится на стадии расследования".