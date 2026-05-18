В небе над Айдахо на авиашоу столкнулись два военных истребителя США

Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осан во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017 года

Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осан во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017 года

© AP Photo / Ahn Young-joon Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осан во время совместных учений с Южной Кореей. 4 декабря 2017 года

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Авиашоу Gunfighter Skies на авиабазе Маунтин-Хоум в Айдахо 17 мая 2026-го продемонстрировало зрителям эффектное зрелище. Правда, не то, которое планировалось. Два истребителя из демонстрационной команды ВМС США Авиашоу Gunfighter Skies на авиабазе Маунтин-Хоум в Айдахо 17 мая 2026-го продемонстрировало зрителям эффектное зрелище. Правда, не то, которое планировалось. Два истребителя из демонстрационной команды ВМС США сцепились друг с другом в воздухе и рухнули на землю одним пылающим клубком.

Парадокс: самолеты, напичканные электроникой, не справились с простой задачей — не столкнуться друг с другом. Как вышло, что новейшая техника Пентагона уступила в воздухе базовым законам физики?

Авиабаза с плачевной историей

Подобные мероприятия для Пентагона — вопрос престижа, масштабный инструмент рекрутинга и демонстрации военной мощи налогоплательщикам. Шоу Gunfighter Skies на базе Маунтин-Хоум ждали: это были первые открытые полеты в данной локации за последние восемь лет.

Предыдущее состоялось в 2018-м и закончилось трагедией: пилот параплана Дэн Бьюкенен погиб во время посадки. Еще раньше, в 2003-м, на этой же взлетно-посадочной полосе рухнул истребитель F-16 элитной пилотажной команды Thunderbirds. Тогда пилот успел увести неуправляемую машину от трибун и катапультировался буквально за секунду до удара о землю.

Как бы то ни было, катастроф на авиашоу в США становится меньше. Если раньше на таких мероприятиях гибли в среднем два человека в год, то за последнее десятилетие показатель снизился — ближе к одному. В 2024 и 2025 годах обошлось без смертельных инцидентов, а последний случай гибели гражданского зрителя фиксировали в далеком 1952-м. Отрасль работает над безопасностью — около 200 шоу ежегодно, жесткие стандарты, но авиабаза в Айдахо в очередной раз подтвердила свой непростой статус.

Что такое EA-18G Growler

В роли эффектного гвоздя программы выступили самолеты, которые Пентагон обычно прячет от чужих глаз. Это не обычный истребитель, а специализированная машина для электронной войны — вариант двухместного F/A-18F Super Hornet, заточенный под одну задачу: находить вражеские радары, системы связи и ПВО, а затем глушить их мощными помехами.

© AP Photo Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана © AP Photo Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана

На кончиках крыльев у него не ракеты, как у обычных истребителей, а широкополосные приемники. Под фюзеляжем — контейнеры AN/ALQ-99 с глушилками. Внутреннюю пушку вырезали, чтобы освободить место для электроники и систем охлаждения. Экипаж — два человека. Один из пилотов отслеживает излучатели, включает помехи.

Самолет стоит около 67 миллионов долларов за штуку. Его задача — делать противника слепым и глухим.

Хронология крушения

Инцидент произошел в 12:10 по местному времени, примерно в трех километрах к северо-западу от базы. На кадрах очевидцев зафиксирован момент, когда пара самолетов из Growler Demo Team выполняла очередной синхронный маневр.

В процессе перестроения второй самолет, летевший чуть выше, догнал первого и на полной скорости врезался носом прямо в хвост. Из-за жесткого контакта машины мгновенно сцепились, задрали носы вверх, потеряли скорость и сорвались в спаренный штопор.

Законы аэродинамики не оставили пилотам времени на исправление ситуации: за доли секунды экипажи решили покинуть падающие истребители. Четыре купола раскрылись почти одновременно, а сцепленные корпуса самолетов рухнули в поле и взорвались, подняв огромный столб черного дыма.

© Соцсети Катапультирование пилотов американских истребителей во время столкновения © Соцсети Катапультирование пилотов американских истребителей во время столкновения