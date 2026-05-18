"Хезболла" заявило о десяти атаках на израильскую армию за сутки - РИА Новости, 18.05.2026
07:13 18.05.2026 (обновлено: 07:14 18.05.2026)
"Хезболла" заявило о десяти атаках на израильскую армию за сутки

© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливанское движение «Хезболлах» заявило о проведении десяти боевых операций против израильской армии на юге Ливана.
  • Удары наносились по израильской инженерной технике, военным автомобилям, артиллерийской позиции, средствам радиоэлектронного подавления, а также по скоплениям израильских военных в нескольких районах.
  • В движении сообщили об использовании ударных беспилотников, артиллерии, ракетных залпов и взрывных устройств.
БЕЙРУТ, 18 мая - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о проведении десяти боевых операций против израильской армии на юге Ливана в воскресенье.
"Исламское сопротивление 17 мая 2026 года провело десять боевых операций", - говорится в сводке пресс-службы движения.
Уточняется, что удары наносились по израильской инженерной технике, военным автомобилям, артиллерийской позиции, средствам радиоэлектронного подавления, а также по скоплениям израильских военных в районах Баяда, Ршаф, Адейса, Дейр ас-Сирьян, Накура и в окрестностях поселения Йохмор-эш-Шкиф.
В движении сообщили об использовании ударных беспилотников, артиллерии, ракетных залпов и взрывных устройств.
По данным одного из отчетов, при попытке продвижения израильского подразделения в район Сафита в окрестностях Йохмор-эш-Шкиф бойцы движения подорвали взрывное устройство.
Как утверждает "Хезболлах", операции стали ответом на продолжающиеся израильские удары по югу Ливана и нарушения режима прекращения огня.
