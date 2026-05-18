"Хезболла" заявило о десяти атаках на израильскую армию за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Ливанское движение «Хезболлах» заявило о проведении десяти боевых операций против израильской армии на юге Ливана.

БЕЙРУТ, 18 мая - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о проведении десяти боевых операций против израильской армии на юге Ливана в воскресенье.

"Исламское сопротивление 17 мая 2026 года провело десять боевых операций", - говорится в сводке пресс-службы движения.

Уточняется, что удары наносились по израильской инженерной технике, военным автомобилям, артиллерийской позиции, средствам радиоэлектронного подавления, а также по скоплениям израильских военных в районах Баяда, Ршаф, Адейса, Дейр ас-Сирьян, Накура и в окрестностях поселения Йохмор-эш-Шкиф.

В движении сообщили об использовании ударных беспилотников, артиллерии, ракетных залпов и взрывных устройств.

По данным одного из отчетов, при попытке продвижения израильского подразделения в район Сафита в окрестностях Йохмор-эш-Шкиф бойцы движения подорвали взрывное устройство.