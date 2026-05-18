Три мирных жителя погибли при ударах ВСУ по Херсонской области на выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. ВСУ с 15 по 17 мая нанесли массированные удары по Херсонской области, убито три мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В период с 15 по 17 мая враг нанес массированные удары по Херсонской области. Три мирных жителя убито", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Алешках удары беспилотников убили троих мужчин: один 1981 года рождения, личности двоих устанавливаются.