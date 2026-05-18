Защита сына Астахова обжаловала его арест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита Антона Астахова обжаловала решение о его аресте по обвинению в особо крупном мошенничестве.
- Ранее суд отказал адвокатам в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения для сына адвоката Павла Астахова.
- Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Защита сына адвоката Павла Астахова Антона обжаловала решение о его аресте по обвинению в особо крупном мошенничестве, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест Астахова-младшего. Ранее адвокаты просили не арестовывать его, но получили отказ в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения.
Как сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, сына Павла Астахова в середине апреля отправили в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд в Саратове в 2022 году приговорил Астахова-младшего к 3,5 годам колонии. Было установлено, что в 2019 году он и еще один фигурант, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманули директора фирмы "Омега" на встрече в московском Апабанке: пообещали помочь получить кредит с условием, что половину суммы он отдаст им, но в итоге потерпевший после получения кредита лишился почти всей суммы. С Антона Астахова взыскали 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения вреда потерпевшему.
Павел Астахов – действующий адвокат, президент "Коллегии адвокатов Павла Астахова", бывший уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка, телеведущий и писатель.
