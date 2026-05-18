Рейтинг@Mail.ru
Защита сына Астахова обжаловала его арест - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 18.05.2026
Защита сына Астахова обжаловала его арест

РИА Новости: защита обжаловала решение отправить в СИЗО сына адвоката Астахова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАнтон Астахов
Антон Астахов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Антон Астахов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Антона Астахова обжаловала решение о его аресте по обвинению в особо крупном мошенничестве.
  • Ранее суд отказал адвокатам в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения для сына адвоката Павла Астахова.
  • Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Защита сына адвоката Павла Астахова Антона обжаловала решение о его аресте по обвинению в особо крупном мошенничестве, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест Астахова-младшего. Ранее адвокаты просили не арестовывать его, но получили отказ в ходатайстве об избрании более мягкой меры пресечения.
Как сообщала пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, сына Павла Астахова в середине апреля отправили в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Суд в Саратове в 2022 году приговорил Астахова-младшего к 3,5 годам колонии. Было установлено, что в 2019 году он и еще один фигурант, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманули директора фирмы "Омега" на встрече в московском Апабанке: пообещали помочь получить кредит с условием, что половину суммы он отдаст им, но в итоге потерпевший после получения кредита лишился почти всей суммы. С Антона Астахова взыскали 74,5 миллиона рублей в качестве возмещения вреда потерпевшему.
Павел Астахов – действующий адвокат, президент "Коллегии адвокатов Павла Астахова", бывший уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка, телеведущий и писатель.
Владимир Аблогин в кадре фильма Лермонтов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Актер Владимир Аблогин попал в СИЗО по делу о мошенничестве
14 апреля, 06:02
 
ПроисшествияМоскваСаратовПавел Астахов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала